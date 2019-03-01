​В Югре осужденных планируют привлечь к переработке мусора

В Югре исправительные колонии могут включиться в новую систему работы по переработку твердых коммунальных отходов. Сейчас этот вопрос обсуждается на разных уровнях, сообщает пресс-служба окружного Управления ФСИН.

«Участие в данном проекте позволит нам трудоустроить дополнительное количество осужденных. Привлекая осужденных к труду, мы в первую очередь преследуем социальную цель – это привитие трудовых навыков и выплата исков пострадавшим от совершенных преступлений. Кроме того, трудоустроенные осужденные оплачивают свое содержание в местах лишения свободы сами, а не за счет бюджетных средств», — отметила говорит начальник отдела трудовой адаптации осужденных ведомства Надежда Скворцова.

Также в управлении подчеркнули, что для реализации данного проекта у уголовно-исполнительной системы округа есть все необходимое: свободные производственные площади и люди, которые могут быть задействованы при сортировке ТКО на полигонах Сургута и Нижневартовска.

В 2019 года в России заработала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Предполагается, что большая часть собранного мусора будет перерабатываться. В Югре оператором по обращению с ТКО стала компания «Югра-Экология».