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В Сургуте прошли общественные слушания о застройке ядра центра города

Сейчас в сургутской думе проходят общественные слушания по теме застройки ядра центра города. Власти вынесли на суд собравшихся проект корректировки центрального района Сургута. Слушания проходили под председательством главы департамента архитектуры администрации Сергея Солода. На слушаниях присутствовали депутаты городской думы, представители бизнеса и общественности.

Главным вопросом, вынесенным на обсуждение, была корректировка некоторых участков ядра центра Сургута — в частности, территории так называемой «подковы», на которой располагается главный корпус СурГУ. «Все то, что будет внутри большой территории ядра центра Сургута, будет решаться отдельно», — пояснил ректор СурГУ Сергей Косенок.

Однако у многих присутствующих сомнения вызвали вопросы отдельные составляющие проекта. Например, председатель ассоциации частных предпринимателей Сургута и Сургутского района Леонид Тарабанов обратил внимание на парковку в ядре центра города, которая рассчитана всего на 181 автомобиль: «Мы собираемся проводить здесь массовые гуляния. Где людям придется бросать машины? На Ленина? И идти с детьми до СурГУ?»

Доцент кафедры экологии СурГУ Глеб Кукуричкин высказался по поводу включенного в проект здания под сургутский краеведческий музей: «С руководством ныне действующего музея эта идея даже не обсуждалась. Это очень специфический объект, который должен обсуждаться со специалистами в области музейного дела. И я уже не говорю о его уместности расположения в ядре».

Читайте по теме: блог Тараса Самборского об истории проектирования ядра центра Сургута.


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28 февраля в 19:30, просмотров: 427, комментариев: 2


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Комментарии:
Моби
не нравится
28 февраля в 20:08
"Например, председатель ассоциации частных предпринимателей Сургута и Сургутского района Леонид Тарабанов обратил внимание на парковку в ядре центра города, которая рассчитана всего на 181 автомобиль: «Мы собираемся проводить здесь массовые гуляния. Где людям придется бросать машины? На Ленина? И идти с детьми до СурГУ?»" - ножками ходите, не нужно там стоянки устраивать. А имеющиеся 181 место сделать платными
Моби
не нравится
28 февраля в 20:10
"есть распоряжение губернатора от 14 июля 2017 года, где написано: разработка документации по планированию территории для проекта межевания пойменной части реки Обь и ядра центра города Сургута… ответственный – департамент образования, депстрой округа, администрация Сургута" - с какого перепугу окружная власть распоряжается землей муниципалитета и дает распоряжения местному самоуправлению? Ничего не перепутали?

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