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​Администрация Сургута объяснила, почему маленькая школа на 550 учеников будет стоить 1,2 млрд рублей

В Сургуте планируется строительство второго блока школы № 9 по концессионному соглашению с компанией «Инвестстройцентр». Стоимость объекта составляет почти 1,2 млрд, а вместимость корпуса — 550 учеников. Почему такая маленькая школа оценена в столь высокую цену (как ранее писал на siapress.ru Олег Владимиров, в Екатеринбурге школа на 825 мест вкупе с детсадом на 200 мест и спортивным бассейном стоит 917 млн рублей)? Объяснили представители администрации города и строительной компании.

Почему корпус школы стоит дороже целого образовательного комплекса?

Начальник управления инвестиций и развития предпринимательства сургутской администрации Елена Фищук пояснила, что стоимость образовательного учреждения зависит от вместимости, наличия бассейна, помещений для организации допобразования, стесненности условий строительства, доступности для детей с ограниченными возможностями.

Кроме того, в соответствии с госпрограммой, в стоимость объекта, строящегося по концессии, входит проектирование, строительство и оснащение объекта. Все эти затраты несет администрация при строительстве любого объекта вне зависимости от механизма финансирования (всего их четыре: адресная инвестиционная программа, выкуп у застройщика после окончания строительства, муниципально-частное партнерство, а также концессионое соглашение).

При этом стоимость объекта меняется в зависимости от выбранного механизма строительства.

Например, в случае с концессией, проектирование школы, ее оснащение и обслуживание в течение пяти лет после сдачи здания входит в стоимость объекта. Так, цена строительства (включая дополнительные условия, которые обеспечивает застройщик) вырастает примерно в 1,4 раза.

По словам, заместителя главы Сургута Анны Шерстневой, если бы был выбран механизм выкупа по окончанию строительства, а проектные расходы, содержание и некоторые другие нюансы оплачивались отдельно, стоимость строительства школы составила бы около 850 млн рублей.

Кстати, стоимость строительства, рассчитанная застройщиком, подтверждается государственной экспертизой проектной документации.

Концессия дороже. Почему выбирают ее?

Муниципалитет производит выплаты в течение восьми лет при концессионном соглашении, а не единоразово. Соответственно, вопрос с нехваткой учебных мест будет решаться быстрее. Выгода есть и для застройщика — строительной компании не придется ждать долгое время (от полутора лет) согласования всей документации, а также организации проведения госконтракта.

Какую часть от суммы в 1,2 млрд заплатит бюджет города?

Елена Фищук пояснила, что вся сумма проекта (1,2 млрд рублей) будет выплачена концессионеру муниципалитетом, из них 90 процентов — из бюджета Югры, а десять процентов — из казны Сургута.

После сдачи школы концессионер должен эксплуатировать объект в течение пяти лет. Чем застройщик займется в школе, и будет ли прибыль от коммерческой деятельности гасить долг администрации за школу?

Инвестор имеет право во внеурочное время сдавать объект согласно его основной деятельности. В случае со школой кабинеты информатики и иностранных языков застройщик сможет сдавать компаниям, предлагающим услуги дополнительного образования, например, для проведения курсов английского языка. Также концессионер сможет сдавать спортивные залы для тренировок всем желающим в вечернее время.

При этом, прибыль, которую застройщик будет получать от сдачи в аренду помещений, принадлежит строительной компании и никак не связана со стоимостью за объект.

Каковы сроки строительства и сдачи объекта в эксплуатацию?

Строительство по документам должно начаться в феврале 2020 года и завершиться в феврале 2022-го. Однако заместитель директора ООО «Инвестстройцентр» Вячеслав Симонов заверил журналистов, что компания планирует завершить второй корпус школы №9 до начала 2022 года.


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28 февраля в 18:53, просмотров: 381, комментариев: 1


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
28 февраля в 19:37
Еще бы ответили на один вопрос."Почему школа рассчитана на 550 учеников,а будет учиться 1550 учеников?"

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