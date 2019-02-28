Средняя зарплата в Сургуте за пять лет выросла на пять тысяч рублей

За последние пять лет средняя зарплата по городу выросла на пять тысяч рублей: «Пять лет назад средняя предлагаемая зарплата (40 тысяч рублей) в вакансиях в Сургуте была на пять тысяч ниже, — рассказала СИА-ПРЕСС директор HeadHunter Урал Анна Хвостова. — А вот самая часто встречающаяся зарплата — частотная — 30 тысяч, за этот период не изменилась».

По данным HeadHunter, на сегодняшний день самую высокую зарплату в городе предлагают в профессиональных областях: «Высший менеджмент», «Добыча сырья» и «Строительство, недвижимость». Самую низкую — в профобластях: «Административный персонал», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Домашний персонал».

Сложнее всего найти работу бухгалтерам и юристам, на одну такую вакансию претендуют больше десяти человек.