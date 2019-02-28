16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,8895   EUR  74,9691  

​В Сургуте остановки общественного транспорта оборудуют электронными табло с расписанием

В Сургуте началась установка электронных табло с расписанием движения общественного транспорта на остановках. Первое установлено на остановке ТРЦ «Аура». Об этом сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсетях.

«В ближайшее время табло появятся на 44 остановках, ещё столько же запланировано на следующем этапе благоустройства. Теперь жителям и гостям города не придётся гадать, сколько ещё ждать нужный автобус», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что табло появятся на остановочных комплексах с торговыми павильонами.

Пост размещен 28 февраля. Однако подписчики градоначальника уже пожаловались, что табло не отражает реальной информации. Кроме того, горожане поинтересовались, когда остановочные комплексы появятся там, где их нет.

Читайте также:
Чиновники Сургута объяснили депутатам, почему в городе мало теплых остановок


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:15, просмотров: 180, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Анна Хвостова: Работу в Сургуте сложнее найти бухгалтерам и юристам — на одну такую вакансию претендуют больше десяти человек

​Анна Хвостова: Работу в Сургуте сложнее найти бухгалтерам и юристам — на одну такую вакансию претендуют больше десяти человек
Директор HeadHunter Урал рассказала СИА-ПРЕСС, кого ищут работодатели в Сургуте и как зарабатывать больше средней зарплаты по городу
Лилия Сулейманова Сегодня в 13:14
271 1

​Сибпромстрой усиливает безопасность своих микрорайонов в Сургуте и Сургутском районе
Анна Калугина 27 февраля в 15:10
652 6
Шесть вопросов к застройке ядра центра Сургута

Шесть вопросов к застройке ядра центра Сургута
В четверг, 28 февраля, в Сургуте пройдут публичные слушания, посвященные застройке ядра центра города. Это касается каждого сургутянина
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 26 февраля в 15:42
1378 26
​Остановка по требованию

​Остановка по требованию
Много говорили и писали про эти «теплые остановки» для Сургута. Прошло достаточно времени — пора сделать обзор
Альберт Исмагилов, постоянный читатель siapress.ru 26 февраля в 09:36
817 15
​Дмитрий Назаров: «Не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом»

​Дмитрий Назаров: «Не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом»
Народный артист России о фильме «Тобол», критике и отношении к своему персонажу
Анастасия Якупова 25 февраля в 15:51
941 17
​Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 25 февраля в 15:50
620 0
​10 подарков, которые женщины не хотят получить на 8 марта // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​10 подарков, которые женщины не хотят получить на 8 марта // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Лилия Сулейманова 25 февраля в 12:44
730 7
​Марш памяти Бориса Немцова в Москве

​Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Прошло четыре года со дня показательного расстрела одного из лидеров оппозиции в ста метрах от Кремля за день до крупной оппозиционной акции. Убийство не раскрыто
Александр Мазурин 25 февраля в 12:32
590 5
Культурная жизнь у нас не замерла

Культурная жизнь у нас не замерла
Мы бы хотели внести ясность в опрометчиво сказанную фразу господином Олегом Владимировым о нашем учреждении
Ванда Болотнова, руководитель МАУ «Городской культурный центр» 25 февраля в 12:23
619 3
Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких

Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких
Ирина Урванцева​, депутат думы ХМАО-Югры 23 февраля в 10:34
856 0
Защита своего дома, своей Родины – ваш первейший долг

Защита своего дома, своей Родины – ваш первейший долг
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 23 февраля в 10:00
546 0
В День защитника Отечества я хочу пожелать всем нам веры в себя, свои поступки и дело своей жизни

В День защитника Отечества я хочу пожелать всем нам веры в себя, свои поступки и дело своей жизни
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 23 февраля в 09:33
621 2
Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего Защитник Родины

Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего Защитник Родины
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 23 февраля в 09:21
568 1
Благодарю всех тех, кто с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной

Благодарю всех тех, кто с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 23 февраля в 09:18
461 0
Главные новости Сургута за неделю

Главные новости Сургута за неделю

Торговые центры эвакуировали, свидетелей Иеговы арестовали, нефтяников оставили без парковки, у города юбилей
Олег Владимиров 22 февраля в 10:35
1553 5
Подработка в Сургуте — реальность или лохотрон? // ВИДЕО

Подработка в Сургуте — реальность или лохотрон? // ВИДЕО
Корреспондент СИА-ПРЕСС обзвонил объявления о найме c городских остановочных комплексов
Лилия Сулейманова 22 февраля в 16:01
1117 5
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика