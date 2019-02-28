​В Сургуте остановки общественного транспорта оборудуют электронными табло с расписанием

В Сургуте началась установка электронных табло с расписанием движения общественного транспорта на остановках. Первое установлено на остановке ТРЦ «Аура». Об этом сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсетях.

«В ближайшее время табло появятся на 44 остановках, ещё столько же запланировано на следующем этапе благоустройства. Теперь жителям и гостям города не придётся гадать, сколько ещё ждать нужный автобус», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что табло появятся на остановочных комплексах с торговыми павильонами.

Пост размещен 28 февраля. Однако подписчики градоначальника уже пожаловались, что табло не отражает реальной информации. Кроме того, горожане поинтересовались, когда остановочные комплексы появятся там, где их нет.

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