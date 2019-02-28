​Впервые в Сургуте: гастроли театра Дмитрия Ефимова «Европа» (Тюмень)

«Парфюмер» – хореографический спектакль по мотивам культового романа Патрика Зюскинда.

История гениального убийцы, рассказанная на языке музыки и танца, уникальное режиссерское прочтение Дмитрия Ефимова.

Действие спектакля происходит в Париже середины XVIII века. Наделенный феноменальным даром ощущать запахи, но лишенный простых человеческих чувств Жан-Батист Гренуй одержим великой целью. Он жаждет создать неповторимый аромат, способный сводить с ума и подчинять себе толпы людей.

Мечта Гренуя – аромат, внушающий любовь. Ради ее осуществления он готов на все. Даже на самое страшное злодейство…

Оригинальная постановка, авторская музыка, впечатляющие художественные решения, – погрузимся вместе в чарующую реальность танцевального «Парфюмера»!

Это интересно: специально для премьеры спектакля «Парфюмер» был создан эксклюзивный нишевый аромат от компании Male Parfum. В запахе можно уловить ноты мандарина, молодой розы, удового дерева, кедра, пачули, шафрана и ладанника.