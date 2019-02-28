​Производство на заводе «Северсталь» в Сургутском районе будет безопасным для экологии

На инвестиционном совете Сургутского района и Югры особое внимание было обращено на вопрос вреда экологии в ходе работы завода «Северсталь», который появится недалеко от поселка Солнечный. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС во время интервью рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Он заверил, что за экологическое положение переживать не стоит — оно не ухудшится.

«Этот проект относится к третьей категории промышленной экологической безопасности, то есть это невредное производство. Литейного производства не предусматривается — листовая и рулонная сталь будет приходить с завода изготовителя, а здесь ее сформируют в готовое изделие», — пояснил глава Сургутского района. Он отметил, что производство будет сертифицировано по международным стандартам.

Также Трубецкой рассказал, что на сегодняшний день завод «Северстали» находится на стадии проектирования.

Раннее СИА-ПРЕСС сообщал, что предприятие по производству сварных труб в Сургутском районе построят ПАО «Северсталь» и итальянская компания Tenaris.