​График отключения горячей воды в Сургуте в 2019 году

Администрация Сургута опубликовала график ремонтной кампании коммунальных сетей в межотопительный сезон. Отключение горячей воды в Сургуте начнется с 3 июня. Среднее время работ на каждом участке составит две недели.

График (для удобства нахождения своего адреса вы можете использовать горячие клавиши ctrl+f):

с 29 июля по 11 августа

ИТП (МИКРОРАЙОН № 1А)

пр. Набережный 12

ул. Энтузиастов 1, 3

ул. Восход 2

ПС № 1, 2 (МИКРОРАЙОН № 1)

ул. Восход 9, 11, 13, 15, 17, 19

пр. Молодежный 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

пр. Набережный 20, 26

ул. Энтузиастов 19

ул. Артема 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

ул. М.Поливановой 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13

ИТП (МИКРОРАЙОН № 1, 2, 4)

ул. Энтузиастов 4,42, 44,43А, 17, 25

ул. 60лет Октября, 2, 20

ул. Восход 21

ЦТП № 94 (МИКРОРАЙОН № 2)

пр. Набережный 46, 48

ул. Энтузиастов 37, 39, 45

ул. 60 Лет Октября 14

пр. Набережный 50, 51, 53, 54

ул. Артема, 11

Тепловые узлы (МИКРОРАЙОН № 2)

пр. Набережный 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2

ул. 60 Лет Октября 4, 6, 8, 10,12, 18

ул. Артема 1, 3, 5, 13

ул. Энтузиастов, 41

ЦТП № 4 (МИКРОРАЙОН № 4)

ул. Артема 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38

ул. Губкина 14, 16, 18

ул. Энтузиастов 6, 8, 40

ул. Нефтяников 29А

ЦТП № 27 (МИКРОРАЙОН № 4)

ул. Нефтяников 3, 5, 6, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13

14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27

ЦТП № 15 (МИКРОРАЙОН № 6)

ул. Губкина 15, 17, 21

ул. Кукуевицкого 5/3

ул. Энтузиастов, 52 (бл. Б,В)

ЦТП № 28 (МИКРОРАЙОН № 6)

ул. Губкина 23

ул. Кукуевицкого 7, 9, 9/1

ЦТП № 29 (КВАРТАЛ № 3)

ул. Нефтяников 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1

ИТП (КВАРТАЛ № 3)

– ул. Кукуевицкого15/3

ЦТП № 25 (МИКРОРАЙОН «А»)

ул. Ленинградская 10а, 15, 17

ул. Кукуевицкого 20

пр. Набережный 6, 8,10,12/1, 14

ЦТП № 6 (МИКРОРАЙОН «А»)

пр. Дзержинского 6/1, 6/2, 8, 8а , 8б, 10, 12

ул. Ленинградская 1, 3, 4, 5, 7

пр. Набережный 2, 4, 4б, 4в

ЦТП №10 (МИКРОРАЙОН «А»)

ул. Кукуевицкого 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2,14/1

ЦТП № 11 (МИКРОРАЙОН «А»)

пр. Дзержинского 14 а, 14б, 14в, 18, 24, 16в

ул. Кукуевицкого 8/1, 10/4, 10/5

ул. Магистральная 10, 22, 22а, 24, 26, 28

ЦТП № 21 (МИКРОРАЙОН «А»)

пр. Дзержинского 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 16а, 16б

пр. Ленина 45 а,б,в,г

ЦТП № 1 (МИКРОРАЙОН № 3)

ул. 60 лет Октября 3

пр. Набережный 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80

ул. Энтузиастов 47, 51, 53

ЦТП № 5 (МИКРОРАЙОН № 5)

ул. Губкина 3, 5, 7, 9, 11

ул. Ленина 59, 61, 61/1, 61/2

ул. Энтузиастов 55, 59, 61, 63, 67, 69

ЦТП № 99 (МГБ) (МИКРОРАЙОН № 5)

пр. Ленина 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67/4, 67, 67/1, 67/2, 67/3,67/4

ЦТП № 30 (МИКРОРАЙОН № 5 А)

пр. Ленина 69, 75/2 , 73

ул. И. Киртбая 5/2, 5/1

ЦТП № 95 (МИКРОРАЙОН № 5 А)

ул. И. Киртбая 7, 9, 9/1 ,13 ,13/1

ЦТП № 49 (МИКРОРАЙОН № 5 А)

ул. И. Киртбая 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 25

ул. Ф. Показаньева 4, 6, 10, 10/1, 12

ЦТП – Киртбая (МИКРОРАЙОН 37)

– ул. И.Киртбая 20

ИТП (МИКРОРАЙОН 37)

– ул. И. Киртбая 18

ИТП (МИКРОРАЙОН Кедровый Лог)

пр. Набережный 43, 45 (общежитие № 8, 10)

с 18.06.2019 по 01.07.2019

ЦТП № 81 (МИКРОРАЙОН «Железнодорожный»)

ул. Привокзальная 10

ул. Грибоедова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

ул. Мечникова 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13

ул. Крылова 13, 15, 17

ул.Толстого 20а

ЦТП № 82 (МИКРОРАЙОН «Железнодорожный»)

ул. Привокзальная 2, 4, 4а, 4б, 6

ул. Толстого 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30

ул. Крылова 5, 7/1, 7/2, 7

ЦТП № 46 (МИКРОРАЙОН «ПИКС»)

ул. Привокзальная 22, 24, 26, 28

ул. Крылова 39/1, 43/1, 41/1

ЦТП № 80 (МИКРОРАЙОН «ПИКС»)

ул. Крылова 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

ЦТП № 83 (МИКРОРАЙОН «ПИКС»)

ул. Привокзальная 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18,18/1, 20/1, 18/4, 18/3

ул. Грибоедова 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8

ИТП (МИКРОРАЙОН № 44)

ул. Крылова 49

ИТП – от КРП № 3(МИКРОРАЙОН ПИКС)

ул. Грибоедова 8/1

ул. Грибоедова 8/2

– ул. Грибоедова 8/3

– ул.Грибоедова 8/4

– АО «Желдорипотека» ул.Грибоедова,10

ИТП (МИКРОРАЙОН ПИКС)

– ул.Привокзальная 18/2

ЦТП № 65 (МИКРОРАЙОН № 9)

ул. Просвещения 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 39, 41

ул. Гагарина 14, 24 (А, Б, В),26

ЦТП № 66 (МИКРОРАЙОН 10)

ул. Гагарина 4, 6, 8 (А, Б, В),10

ул. Просвещения 13, 15, 17

ул. Энергетиков 1, 1/1, 3, 3/2, 3/1, 5

ЦТП № 67 (МИКРОРАЙОН 9)

ул. Энергетиков 15, 17, 19, 21, 23, 25

- ул. Просвещения 52, 54

ЦТП № 68 (МИКРОРАЙОН 9)

ул. Просвещения 43, 45, 47,49

ул. Энгельса 7, 9

ул. Гагарина 30, 32, 34

ул. Энергетиков 29

ИТП (МИКРОРАЙОН 9)

ул. Энергетиков 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 13

ул. Просвещения 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48

ул. Гагарина 12

ЦТП № 69 (КВАРТАЛ 7)

ул. Энергетиков 6, 16, 16а, 18, 26, 26/1

ИТП (КВАРТАЛ 7)

ул. Энергетиков 10

ИТП (МИКРОРАЙОН 8)

ул. Энергетиков 33, 31

ЦТП № 72 (МИКРОРАЙОН 8)

ул. Республики 72, 74, 76

ул. Энергетиков 35, 37, 39, 41, 43, 45

пр. Советов 3

ЦТП № 73

пр. Набережный 3 (общежитие пожарной части)

ЦТП № 74

ул. Республики 65, 67, 69, 71

Частный сектор:

ул. Республики 75/5

ул. Республики 73а

ИТП

ул. Республики 81, 83

ЦТП № 22 (МИКРОРАЙОН № 7)

ул. Декабристов 9, 13, 15

ЦТП № 8 (МИКРОРАЙОН № 7)

пр. Ленина 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1

ул. Декабристов 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2

ул. Майская 4, 6, 8, 6/2

ЦТП № 36 (МИКРОРАЙОН № 7А)

ул. Декабристов 6, 12, 12/1, 14

пр. Дзержинского 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15

ул. Майская 20, 22, 24

ЦТП № 35 (МИКРОРАЙОН № 7А)

ул. Декабристов 2

пр. Дзержинского 1, 3/2, 3/3, 3а, 3б, 7/1, 7/2, 7/3

ЦТП № 70 (МИКРОРАЙОН 8)

ул. Энергетиков 53, 55

ул. Майская 1, 3, 5, 7, 13/1, 13/2

ул. Республики 90, 92

ЦТП № 71 (МИКРОРАЙОН 8)

ул. Республики 82, 84, 86, 88, 70, 80

ИТП (МИКРОРАЙОН № 7А)

ул. Ленина 41(жилой комплекс Возрождение),

ул. Ленина 43 (гостиничный комплекс Возрождение)

ИТП (МИКРОРАЙОН № 7)

ул. Майская 10, 14

с 17 июня по 30 июня

ЦТП № 47 (пос. Звездный)

ул. Трубная 5/1, 5/2, 5/3

с 15.07.2019 по 28.07.2019

пос. Дорожный

с 15 июля по 28 июля

ЦТП № 37 (МИКРОРАЙОН № 14)

ул. 50 лет ВЛКСМ 6а, 6б, 8 ,10

пр. Ленина 34, 36

ул. Островского 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Студенческая 7, 14, 16

ЦТП № 40 (МИКРОРАЙОН № 15)

пр. Мира 24, 26а, 28

ул. Студенческая 11, 13, 17, 19, 21

ЦТП № 75 (МИКРОРАЙОН № 16)

пр. Мира 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 34а, 34/1, 36, 36/1, 36/2

ул. 50 лет ВЛКСМ 2, 2/1, 4, 4/1, 2/2

ЦТП № 12 (МИКРОРАЙОН № 15А)

пр. Мира 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1, 37/2, 39

ул. Пушкина 1, 3, 5, 7, 15, 18

ЦТП № 13 (МИКРОРАЙОН № 15А)

ул. Пушкина 17, 19, 21

ул. Островского 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28

пр. Мира 31, 33

ЦТП № 14 (МИКРОРАЙОН № 15А)

ул. Пушкина 23, 25, 25а, 27, 29, 33

ул. Островского 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46

ЦТП № 48 (МИКРОРАЙОН № 16 А)

ул. Пушкина 8, 8/1, 8/2, 8/3, 16, 22, 24

ул. Пушкина 4 (общежитие пожарной части)

ул. Маяковского 27/1

ул. Профсоюзов 50

ЦТП № 41 (МИКРОРАЙОН «Хоззона»)

ул. Маяковского 16, 18

пр. Мира 44, 40

ЦТП № 42 (МИКРОРАЙОН № 17)

ул. Дружбы 14, 15

ул. 50 лет ВЛКСМ 3

ул. 30 лет Победы,13

ЦТП № 2 (МИКРОРАЙОН № 17,18,19, 20)

ул. 30 лет Победы 1, 1а, 3, 3а, 5, 9, 9а, 11, 24, 28

ул. 50 лет ВЛКСМ 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13

ул. Береговая 72

пр. Дружбы 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17

пр. Ленина 28, 30, 32

ул. Парковая 18, 19/1, 20, 22, 26

ул. Рабочая 45

ул. Северная 71

ул. Сибирская 14/1, 15/1,16/1, 18/1

ул. Юности 6, 7, 13, 15, 17, 17/1, 19

ИТП (МИКРОРАЙОН № 20)

ул. Маяковского 7, 9, 9/1, 9/2, 11

ИТП (МИКРОРАЙОН №20 А)

ул. Маяковского 10 (КПД-10)

30 лет Победы 36 (КПД-3)

ЦТП № 76 (МИКРОРАЙОН «Центральный»)

ул. Свободы 2, 4, 8, 10

пр. Ленина 13, 15

ИТП (МИКРОРАЙОН «Центральный»)

ул. Ленина 11,19,23

ЦТП № 77 (МИКРОРАЙОН «Центральный»)

пр. Ленина 25, 27, 29, 33

ул. Свободы 12

ЦТП № 7(МИКРОРАЙОН № 12)

ул. Бажова 2б, 2в, 3/1, 4, 6, 8

ул. Бахилова 2, 4, 6, 8, 9а, 11

пр. Ленина 38, 40, 42, 46

ул. Островского 3, 5

ЦТП № 34 (МИКРОРАЙОН № 11)

ул. Бажова 10, 12, 14, 19, 21, 23

ул. Бахилова 1, 3

пр. Ленина 52, 50

пр. Мира 6, 8

ЦТП № 33 (МИКРОРАЙОН № 11)

ул. Бажова 20, 22, 24, 29, 31

пр. Ленина 54,56, 58

пр. Мира 4, 4/1

ЦТП № 9(МИКРОРАЙОН № 13)

ул. Бажова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

пр. Мира 10, 12, 14, 16, 20

ул. Островского 11

ЦТП № 17 (МИКРОРАЙОН № 13А)

ул. Островского 9, 9/1, 19, 21, 21/1, 21а

пр. Мира 23/1

ЦТП № 18 (МИКРОРАЙОН № 13А)

ул. Лермонтова 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3

пр. Мира 19

ЦТП № 19 (МИКРОРАЙОН № 13А)

ул. Островского 17, 29

ул. Профсоюзов 40, 42

ул. Б.Писателей 21, 21/1

ИТП (МИКРОРАЙОН № 13А)

– ул.Профсоюзов,38

ЦТП № 23 (МИКРОРАЙОН № 13А)

ул. Лермонтова 10, 12

ул. Профсоюзов 32, 34, 34/1, 36

ул. Б.Писателей 15

ЦТП № 31 (МИКРОРАЙОН № 11А)

ул. Чехова 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20

ул. Профсоюзов 16, 18, 18/1, 18/2, 22, 24, 24/1, 26, 28

ул. Лермонтова 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1,13/2

ЦТП № 32 (МИКРОРАЙОН № 11А)

пр. Мира 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 15, 17

ул. Лермонтова 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2

ул. Б.Писателей, 2

ЦТП № 26 (МИКРОРАЙОН № 11А)

ул. Чехова 4/1, 4/2, 4/3, 6, 7 блок Б, 8, 10, 10/1,12

пр. Мира 1, 1/1

ул. Ленина 62

ИТП (МИКРОРАЙОН № 11А)

пр. Мира 3

ЦТП № 24 (МИКРОРАЙОН № 11Б)

пр. Ленина 66, 66/1, 68, 70, 70/1

ул. Чехова 1, 3, 5, 5/1, 7 блок А

ЦТП № 96 (МИКРОРАЙОН № 11Б)

ул. Профсоюзов 12, 12/1, 12/2, 14/1, 14

ул. Чехова 9

ул. Ленина 72

ИТП (МИКРОРАЙОН № 11Б)

пр. Ленина 74

ЦТП № 16 (КВАРТАЛ А)

ул. Кукуевицкого 2, 4, 6/3

пр. Ленина 49, 51, 53, 55

ул. Магистральная 32, 34, 36

ЦТП № 64 (МИКРОРАЙОН № 20 А)

ул. 30 лет Победы 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1

ул. Университетская 27, 23, 23/5

пр. Пролетарский 2, 2/1

ЦТП № 78(МИКРОРАЙОН № 32)

пр. Пролетарский 1, 3/1, 7/1, 5

ул. 30 лет Победы 52/1, 56/2

ИТП (МИКРОРАЙОН №20 А)

ул. Университетская 17(КПД–6)

ул. Университетская 19(КПД–7)

ЦТП № 79 (МИКРОРАЙОН № 32)

ул. 30 Лет Победы 54, 56/1, 62

ул. Каролинского 15, 13

ул. 30 Лет Победы 64

ИТП (МИКРОРАЙОН № 32)

ул. Каролинского 13/1

ул. 30 лет Победы,60 (общежитие СурГУ)

ул. 30 лет Победы,60/1(общежитие СурГУ, Педагогический университет)

ул. Университетская 31

ул. И. Каролинского 9

ул.30 лет Победы 50

ул. Университетская, 29, 29/2

ЦТП № 43 (МИКРОРАЙОН № 33)

ул. 30 лет Победы 37/1, 37/2, 37/3, 37/4

ул. Быстринская 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20/2

ЦТП № 50 (МИКРОРАЙОН № 33)

ул. Быстринская 22, 22/1, 24/1, 24/2

ул. 30 Лет Победы 43/1, 43/2, 43, 45

ЦТП № 98 (МИКРОРАЙОН № 33)

ул. 30 Лет Победы 39, 41/1, 41/2

ул. Быстринская 20/1, 20/3, 20

ИТП (МИКРОРАЙОН № 33)

- 30 лет Победы 41, 37

ЦТП № 38 (МИКРОРАЙОН № 34)

ул. Быстринская 2, 4, 6

ул. Маяковского 28, 30, 32, 34

ЦТП № 39 (МИКРОРАЙОН № 34)

ул. Маяковского 20, 20/1, 22, 24, 26

пр. Мира 49, 51

ИТП (МИКРОРАЙОН 34)

ул. Быстринская 10, 8

ИТП от КРП № 2 (МИКРОРАЙОН 34)

пр. Мира 53, 55, 55/1, 55/2

ул. Генерала Иванова 3, 3/2, 5, 5/1, 7/1,7

ул. Быстринская 8/1

ул. Быстринская 12

ЦТП № 102(МИКРОРАЙОН №31)

ул.И.Захарова 27, 27/1

ул.И.Захарова 23 малосемейное общежитие УВД

ИТП (МИКРОРАЙОН 30 А)

ул. Каролинского 14, 14/1, 14/2

ул.Каролинского 12, 10 ,8

ул.И.Захарова 9, 11, 13,13/1

ул.И.Захарова 19

ул.И.Захарова 15 (КПД-9)

ИТП (МИКРОРАЙОН 31Б)

ул.И.Захарова 20 (КПД– 9)

ЦТП № 45 (МИКРОРАЙОН № 16А)

ул. Маяковского 27, 37, 39, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 49/1

ул. Пушкина 14, 14/1,18/1

ул. Маяковского 33/2

ЦТП № 85 (МИКРОРАЙОН № 18)

ул. Университетская 5

ул. Рабочая 31,31/1,31/2, 31а, 41(мкр. 19)

пр. Ленина 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1,24/3

ул. Сибирская 11а , 11б

ИТП (МИКРОРАЙОН № 18,19)

ул. Университетская 3, 7, 9, 11

ул. Ленина 26, 16, 18

30 лет Победы, 10

ул. Сибирская, 15

с 03 июня по 16 июня

ЦТП № 51 (МИКРОРАЙОН № 23)

ул. Малик – Карамова 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 74Б, 76, 76а, 76б, 76в, 78

ЦТП № 52 (МИКРОРАЙОН № 23)

пр. Комсомольский 20/1

ул. Федорова 59,61,65,67, 69

ЦТП № 53 (МИКРОРАЙОН № 23)

ул. Московская 32А, 34, 34/1, 34А, 34б

пр. Комсомольский 6, 6/1, 12, 12/1 ,14/1, 14/3, 14/4, 14/6

ЦТП № 54 (МИКРОРАЙОН № 23)

ул. Мелик – Карамова 25, 25/1, 25/2, 90, 92

ул. Федорова 5, 5/1, 5/2

ИТП (МИКРОРАЙОН № 23)

пр. Комсомольский 20

ИТП (МИКРОРАЙОН № 23 а)

пр. Мелик – Карамова 4, 4/1, 4/2, 4/3 ( ЖК «Возрождение»)

ЦТП № 55 (МИКРОРАЙОН № 24)

пр. Пролетарский 8, 8/1, 8/2,10, 10/1

пр. Комсомольский 15

ул. Геологическая 13/1, 15, 17 , 19, 21

ул. И. Кайдалова 28/1

ЦТП № 97 (МИКРОРАЙОН № 24)

ул. И. Кайдалова 28, 30

ул. Геологическая 15/1

ИТП (МИКРОРАЙОН № 24)

пр. Комсомольский 9, 11, 13

пр. Пролетарский 10/2, 10/3

пр.Комсомольский 9/1

ЦТП №61 (МИКРОРАЙОН № 25)

пр. Пролетарский 12, 14, 18

ул. Геологическая 18, 18/1, 22, 22/1, 24

ул. Первопроходцев 1, 2, 4, 7/1

ул. Комсомольский 17, 19

ЦТП № 62 (МИКРОРАЙОН № 25)

пр. Комсомольский 21, 21/1, 31

пр. Пролетарский 20, 22, 24, 26

ул. Первопроходцев 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2

ЦТП № 63 (МИКРОРАЙОН № 25)

пр. Комсомольский 25, 27, 27/1

пр. Пролетарский 28, 30, 30/1

ул. Югорская 12/4, 18, 20, 22, 24

пр. Первопроходцев 13, 14, 14/1, 15/1, 18

ЦТП № 56 (МИКРОРАЙОН № 26)

ул. Югорская 1, 1/2, 1/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4

пр. Пролетарский 32

ул. Ф.Салманова, 2

ул. Озерная 22

ул. Зеленая 40

ул. Ф.Салманова, 4 (общежитие пожарной части)

– ул. Озерная 19/1

ИТП (МИКРОРАЙОН 26)

ул. Югорская, 3

ИТП (Микрорайон 30Б)

– ул.И. Захарова 2, 4, 2/1

ЦТП № 59 (МИКРОРАЙОН № 27)

ул. Мелик – Карамова 39, 41, 43, 45, 45/1,45/2, 47, 47/2, 47/1

пр. Взлетный 2, 4/1, 11

ул. Мунарева 2

ул. Югорская 34

ЦТП № 60 (МИКРОРАЙОН № 27)

пр. Комсомольский 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46

ул. Югорская 30/1, 30/2, 32, 32/1

пр. Взлетный 1, 4, 5, 5/1, 7

ул. Мунарева 4

ИТП от КРП-1 (МИКРОРАЙОН 27А)

ул.Югорская 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1

ЦТП № 57 (МИКРОРАЙОН № 28)

ул. Югорская 7, 9

пр. Комсомольский 48

ул. Озерная 29

ИТП (МИКРОРАЙОН № 28)

ул. Югорская 13, 15, 17

– пр.Комсомольский 50

ЦТП № 58 (МИКРОРАЙОН № 28А)

ул. Мелик – Карамова 20, 24, 28/1, 28/2, 28/3

ул. Нагорная, 3, 7, 9, 11, 13, 15

ЦТП 101

п.ПСО 34

ЦТП № 100 (Восточная промзона)

Поселок Юность

– ул. Саянская 1 а, 1в, 1д, 2в, 3, 3а, 5, 5а, 4а, 6, 6а, 8, 12, 20

– ул. Тр.Строителей 1, 5, 11, 13, 15, 19

– ул. Шушуенская 1а, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20а, 24, 24а, 26а

Поселок Кедровый – 2

– жилые дома: 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15

Поселок Финский

– ул.Загородная 1, 3

с 17 июня по 30 июня

Котельная К-45

– ул.Билецкого 7, 12, 12/1, 14

– ул.Крылова 36, 38

– ул.Усольцева 19, 25

– ул.Крылова 47/2, 53/3, 53/4

– Югорский тракт,4

ЦТП № 1,ЦТП № 2, ИТП (микрорайон №38)

– ул. С.Билецкого 2, 4, 6

– ул.Крылова 26, 30, 32

– ул. Усольцева 15; 26, 30

– Тюменский тракт 2, 4, 6/1, 8, 10

с 15.07.2019 по 28.07.2019

КРП № 1, КРП № 3 (микрорайон №20 а)

– ул. Университетская 25а, 25/1, 25/2, 21, 23/1, 23/2, 23/3

– пр. Пролетарский 2а, 4/2

ЦТП -1(микрорайон № 32)

– ул. Университетская 31

– ул. И.Каролинского , 9

ЦПП №1,2,3 (микрорайон № 42)

– ул.Билецкого, 1

– ул.Есенина 2,4,6

– ул.Усольцева 12,14,16

с 03.06.2019 по 16.06.2019

ЦТП №1 (микрорайон № 30), ЦТП № 2 (микрорайон № 30А)

– ул.И.Захарова 10, 10/1, 12, 12/1

– пр. Пролетарский 35, 39

ЦТП № 1 (микрорайон № 31,32)

– ул. Университеская 39, 41

ул. И.Каролинского, 16

ЦТП № 1 (28 микрорайон)

– ул. Мелик –Карамова 41 корпус 1, 40 корпус 2

Поселок Лунный

– ул. Аэрофлотская 13, 15, 17, 18/2, 21

– ул. Энергостроителей 2

– пр. Лунный 1