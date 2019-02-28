​Суды VS следователи: дело иеговистов в Югре набирает обороты

В Югре продолжаются расследования уголовных дел, возбужденных в отношении участников запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Их обвиняют в экстремистской деятельности. «Сводки с полей» обновляются ежедневно. На данный момент в них фигурируют, помимо следователей и обвиняемых, уполномоченный по защите прав человека, правозащитники, пикетирующие активисты и ЕСПЧ.

Иеговисты Урая

Заместитель генерального директора АО «Урайтеплоэнергия» Андрей Сазонов, заключенный под стражу в начале февраля, решением Ханты-Мансийского райсуда 26 февраля переведен под домашний арест. Об этом сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе СУ СКР по Югре.

О прошедших обысках и задержаниях в Урае пресс-служба СУ СКР по Югре сообщила 7 февраля. По данным ведомства, местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Собрание», подконтрольная Центру Свидетелей Иеговы в России, действовала на территории города в нарушении федерального закона.

Иеговисты Сургута

На сторону сургутских иеговистов, по данным официального портала запрещенной в России религиозной организации, встал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В частности, утверждается, что ЕСПЧ «предписал правительству России срочно направить на медицинское обследование 57-летнего Сергея Логинова — одного из 7 сургутян, сообщивших о пытках в здании Следственного комитета».

О задержании представителей «Свидетелей Иеговы» в Сургуте стало известно 15 февраля. Через несколько дней задержанные заявили о том, что подвергались пыткам в здании сургутского следственного отдела СУ СКР по Югре.

Что с пытками?

По факту заявлений задержанных проводится внутренняя проверка. Ее ведут специалисты отдела по расследованию особо важных дел, сообщил ИА СИА-ПРЕСС и.о. старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ окружного ведомства Олег Меньших. Проверка будет длиться месяц.

Накануне интернет-газета Znak.com со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что глава СКР Александр Бастрыкин направил в Сургут сотрудников службы собственной безопасности центрального аппарата ведомства после заявления о пытках и издевательствах в городском отделе. Однако Олег Меньших в беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС эту информацию опроверг. «Никто из Москвы к нам не приезжал и информации о том, что кто-то направлен тоже нет», — подчеркнул он. На соответствующий запрос редакции в пресс-службу СКР ответа пока не последовало.

Между тем, известно, что информацию о пытках проверяет также уполномоченный по правам человека в Югре.