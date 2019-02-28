​На месторождении в Сургутском районе под лед ушел трактор. Машиниста ищут водолазы

В среду, 27 февраля, на месторождении в Сургутском районе под лед провалился трактор. На месте происшествия работают спасатели поисково-спасательного отряда учреждения «Центроспас-Югория».

«Трактор провалился под лед и затонул вместе с водителем 1980 года рождения. Мужчина пока не найден. Для того, чтобы достать тело погибшего, спасатели используют водолазное снаряжение, поиски осложняются большой глубиной», — сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее в Нефтеюганском районе погиб 54-летний машинист экскаватора, также провалившегося под лед.