​В Сургуте из-за лихача на Honda в аварии пострадал маленький ребенок

Вечером в среду, 27 февраля, на перекрестке Югорского тракта и улице Энергетиков в Сургуте в автоаварии пострадали два человека — 58-летний мужчина и 4-летний мальчик.

«По предварительным данным, 37-летний мужчина, управляя автомобилем Honda Accord, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Toyota Hilux. Травмы получили водитель и маленький пассажир пикапа», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы.