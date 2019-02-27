В Сургуте наконец отремонтируют мост в «Сквере старожилов»

В Сургуте 26 февраля прошло голосование по определению первоочередности благоустройства четырех городских территорий. В итоге большинство голосов сургутян набрал проект замены пешеходного моста в «Сквере старожилов». Именно этот объект благоустроят в ближайшее время.

На втором месте оказался «Исторический парк «Россия — Моя история», затем проект «Главная площадь города» и «Парк «Кедровый Лог». Реновация».

На данный момент мост в сквере «Старожилов» признан аварийным, движение по нему запрещено, но пешеходов это не останавливает. Ремонт позволит сделать мост безопасным и приведет его вид к общему стилю благоустройства сквера: кованые перила, современное освещение и прохожая часть из тротуарной плитки.

Стоимость работ — примерно 27,3 млн рублей.Точная сумма будет названа позже.

Подробнее о других проектах СИА-ПРЕСС рассказывал ранее.