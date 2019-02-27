​Трезвый сургутянин украл голову кабана из сауны

Полицейские Сургута задержали подозреваемого в краже головы парнокопытного животного из сауны. К стражам порядка обратился 59-летний владелец заведения. Он заявил, что чучело стоило 40 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 29-летний подозреваемый. Подозреваемый пояснил, что во время отдыха в сауне ему понравилось чучело животного, и он решил, что в его доме должно быть такое же», — рассказали в пресс-службе УМВД города.

Подчеркивается, что мужчина в момент совершения преступления был трезв и раньше к уголовной ответственности не привлекался. Голову кабана он уже вернул владельцу. Однако сейчас находится под подпиской о невыезде. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.