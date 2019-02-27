​У здания ФСБ в Москве прошли пикеты против пыток сургутских иеговистов

Во вторник, 26 февраля, в Москве у здания ФСБ прошли пикеты против пыток задержанных в Сургуте сторонников запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщается в группе «Христианское действие» в Facebook. Активисты требовали также прекращения преследования иеговистов.

Ранее на YouTube был опубликован ролик, в котором представитель организации Евгений Кайряк рассказал, как его пытали в здании сургутского отдела СКР. «Мне же приказали встать также лицом к стене, поднять руки, ноги шире плеч поставить, кричали «шире-шире», ударами своих ног мне кто-то раздвигал мои ноги. Потом мне нанесли несколько ударов по туловищу, по ребрам, отчего человек испытывает боль. Каким-то предметом тупым еще стали ударять по голове <…> Они хотели, чтобы я говорил так, как им это нужно, как они, видимо, для себя задумали», — рассказал мужчина.

О задержании представителей «Свидетелей Иеговы» в Сургуте стало известно 15 февраля. Трех человек заключили по стражу, предъявив обвинение в организации деятельности экстремисткой организации и участия в ней. Через несколько дней задержанные заявили о том, что подвергались пыткам. В СУ СКР по Югре опровергли эту информацию, но пообещали провести проверку. Ситуация находится под контролем уполномоченного по правам человека в округе.