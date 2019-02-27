​Прокуратура нашла антикоррупционные нарушения в работе управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Сургута

Прокуратура Сургута заявила о найденных нарушениях антикоррупционного законодательства в работе городского Управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности.

Проверка показала, что локальные нормативные акты не приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства. «Также выявлены нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при размещении информации в единой информационной системе», — сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Руководитель муниципального учреждения получила представление прокуратуры. В данный момент виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а нарушения закона устранены.