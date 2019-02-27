В Сургуте выбрали главу управления спорта

Сегодня в Сургуте прошел второй этап конкурса на замещение должности начальника управления физической культуры и спорта. Структуру возглавил Михаил Ющенко.

Напоминаем, что он на протяжении нескольких лет занимал должность заместителя главы управления спорта и даже временно трудился на посту начальника до прихода Шамиля Лукманова.

Всего на конкурс по замещению вакантной должности подали документы 16 человек из разных регионов России. В форме открытого голосования комиссия во главе с замглавы Сургута Алексеем Жердевым выбрала шестерых претендентов. Сегодня, 27 февраля, они выступили с докладами о перспективах развития сургутского управления спорта и существующих в нем проблемах.