​Заместителя главы Сургута Наталью Алешкову уволили

Заместитель главы администрации Сургута Наталья Алешкова уволена 26 февраля. О кадровых изменения сообщает управление документационного и информационного обеспечения мэрии.

«Наталья Алешкова покинула пост заместителя главы администрации города в связи с сокращением численности работников. 25 февраля 2019 года у Натальи Павловны был последний рабочий день», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, должность, которую занимала Алешкова, была сокращена в период, когда замглавы находилась в декрете. Однако летом 2018 года чиновница вернулась на работу.

Читайте также:

В мэрии Сургута все еще не знают, как решить вопрос с замглавы администрации Натальей Алешковой