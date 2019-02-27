​В Сургуте произошел крупный пожар на складе. Огонь уничтожил более 400 «квадратов»

В ночь на среду, 27 февраля, на Нижневартовском шоссе в Сургуте произошел крупный пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ). Сообщение о возгорании поступило в 03.26. На месте происшествия работали десять пожарных расчетов. Справиться с огнем удалось к 05.48.

На момент прибытия пожарных огонь буйствовал внутри склада, частично обрушилась кровля, рассказали ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. По предварительным данным, в здании хранились нефтепродукты. Перед началом пожара очевидцы слышали хлопок. Огонь уничтожил 432 «квадрата». Людей в помещении не должно было быть.

В данный момент дознаватель и эксперты устанавливают, что именно хранилось на складе и какова причина пожара. Также разыскиваются собственники и арендаторы помещения.

Стоит напомнить, что 7 февраля в Сургуте горело здание, в котором расположен ТД «Фараон». Тогда огонь уничтожил 300 квадратных метров. Пострадал один человек.