Сургутские власти хотят построить в ядре центра города торговый центр, отель и набережную

В четверг, 28 февраля, в Сургуте пройдут публичные слушания, посвященные застройке ядра центра города. Власти планируют вынести на суд общественности новый проект корректировки этого района.

Согласно документами, между офисами «СИА-ПРЕСС» и «Газпром переработки» планируется строительство гигантского торгово-развлекательного центра (площадь под объект – более 30 тыс. кв. м.).

От дворца торжеств вдоль всего рукава Саймы до офиса «Тюменьэнерго» может появится набережная.

На месте парковки «Газпром трансгаз Сургута» и АЗС может быть размещена главная городская площадь.

Около главного корпуса СурГУ может появится гостиница «высшего разряда» высотой до 30 этажей.

Более подробно о застройке ядра центра Сургута читайте в блоге депутата городской думы Алексея Кучина. Публичные слушания, посвященные этому вопросу, пройдут в зале заседаний думы Сургута (ул. Восход, 4) в четверг, 28 февраля, в 18.00. Мероприятие открыто для всех желающих.