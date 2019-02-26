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Сургутские власти хотят построить в ядре центра города торговый центр, отель и набережную

Фото предоставил А. Кучин
Фото предоставил А. Кучин

В четверг, 28 февраля, в Сургуте пройдут публичные слушания, посвященные застройке ядра центра города. Власти планируют вынести на суд общественности новый проект корректировки этого района.

Согласно документами, между офисами «СИА-ПРЕСС» и «Газпром переработки» планируется строительство гигантского торгово-развлекательного центра (площадь под объект – более 30 тыс. кв. м.).

От дворца торжеств вдоль всего рукава Саймы до офиса «Тюменьэнерго» может появится набережная.

На месте парковки «Газпром трансгаз Сургута» и АЗС может быть размещена главная городская площадь.

Около главного корпуса СурГУ может появится гостиница «высшего разряда» высотой до 30 этажей.

Более подробно о застройке ядра центра Сургута читайте в блоге депутата городской думы Алексея Кучина. Публичные слушания, посвященные этому вопросу, пройдут в зале заседаний думы Сургута (ул. Восход, 4) в четверг, 28 февраля, в 18.00. Мероприятие открыто для всех желающих.


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Сегодня в 16:38, просмотров: 719, комментариев: 15


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:05
В заголовке опечатка. В ядре. Исправляйте быстрей пока бдительные граждане не заметили.
Редакция СИА-ПРЕСС Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:08
Спасибо!
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 18:22
Вот почему надо было срочно "баню" сносить!!!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:49
Да, за баню обидно. Историческое здание.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:50
Вообще можно было не сносить.
AlexMatrosov
не нравится
Сегодня в 21:37
А почему на картинках через Сайму опять огромная эстакада проходит?
Ведь недавно писали что депутаты приняли решение не строить эту эстакаду. И зачем еще один торговый центр в центре города вполне хватает тех что есть, а некоторые наполовину пустые стоят и как там парковаться?
Сергей Б AlexMatrosov
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Сегодня в 21:52
Вот вам, наверное, как на Японию надо, пару бомб сбросить, чтобы мозги просветлели и начали эстакады строить и все остальное. Вот скажите, чем вам лично эстакада не угодила, кроме бла-бла-бла?
Сергей Б
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Сегодня в 21:54
Депутаты оно понятно, у них работа такая – бла-бла-бла – чтобы создавать видимость работы.
AlexMatrosov Сергей Б
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Сегодня в 22:24
Если Вам так нравится Япония - езжайте жить в Хиросиму там как раз ядерную бомбу сбросили! А мне нужен парк Сайма - я там бегать люблю, гулять, понимаешь? Хочу чтобы мои дети там гуляли и внуки тоже. Мне не нужны машины над головой, я на небо смотреть хочу и чистым воздухом дышать и чтобы деревья и травка зеленая была. Мне не нужны там концертные площадки, бани, кинотеатры и рестораны, я просто хочу кусочек природы в центре города. Как в центральном парке Нью-Йорка, там тоже пробки говорят, но никто ведь не строит эстакады над центральным парком... Господа депутаты услышьте голос простого человека - не губите парк, не дайте этой бредовой идее реализоваться, ну пожалуйста!!! А мы простой сургутский народ скажем вас большое человеческое СПАСИБО в ответ!
Бугаева
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Сегодня в 22:36
А что это за многоэтажечка на месте где очень активно и главное в спешном порядке продвигается обустройство главной городской площади? Совпадение? Не думаю!
Весь город уже комстромские вместе с Бородачом распродали?
AlexMatrosov
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Сегодня в 22:45
А может эстакада это так для отвода глаз? Я пока на нее смотрел все многоэтажечки и торговые центры померкли для меня как для обывателя. Там бы просто площадь большую сделать лучше всего чтобы весь город собрался и народные гулянья и день города всем миром праздновать, у нас как праздник так людей собирается столько, что и той территорои которая есть - не хватает, а если ее застроить так и еще меньше будет. Это что получается у нас центра города как токового теперь не будет, одна застройка А тут шоссе проложили широкое в пол полуострова шириной и эстакаду эту несуразную...
Сергей Б AlexMatrosov
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Сегодня в 22:55
Центральный парк Нью-Йорка полностью искусственное сооружение, с подземными коммуникациями, в курсе? Японцы самая щепетильная нация насчет экологии и парков, что не мешает им строить эстакады и прочую техно муру. Если убрать сопли и бла-бла-бла, и включить мозги, то все встанет на свои места. И всего-то.
Сергей Б AlexMatrosov
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Сегодня в 23:00
Так все-таки чем тебе лично помешала эстакада? Как и остальные проезжие части в городе. Не нравится город ехай в деревню. Чего-чего, этого с избытком.
Сергей Б
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Сегодня в 23:11
«…и день города всем миром праздновать, у нас как праздник так людей собирается столько, что и той территории которая есть - не хватает, а если ее застроить так и еще меньше будет». Тьфу, срань хосподня. Если в голове нет экологии, то ее уже нигде не сыскать.
AlexMatrosov
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Сегодня в 23:14
У Японии территория меньше в 2 раза чем территория ХМАО-Югры вот им и приходится изворачиваться. А у нас поймы вокруг города, восточная, и в меньшей степени северная и западная части города не застроены. Что мешает разместить эту гостиницу в пойме слева от Ледового или за ним? Панорама будет отличная. А торговый центр построить на востоке за водосбросом у будущего моста через Обь. А ЭСТАКАДА - зачем она нужна??? Есть Югорский тракт, есть Университетская и 30 лет Победы - везде можно проехать. Нет вот давайте погубим парк и воткнем это убожество. Если Вам Сергей уж очень хочется техно муры - постройте тогда под парком туннель как под Ла - Маншем, или возьмите идею Илона Маска который строит под Лос-Анжелесом туннель по которому с бешеной скоростью будут перемещаться автомобили на специальной платформе под действием силового индукционного поля, а нам оставьте старый добрый парк Сайма и прилегающую к нему площадь в том виде в котором сейчас они существуют.

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