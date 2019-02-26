​Сургутянка провела одиночный пикет с требованием к губернатору Югры Наталье Комаровой // ВИДЕО

Сегодня, 26 февраля, сургутянка Олеся Киканян провела одиночный пикет около здания администрации города с требованиями выдвинутыми к губернатору Югры Наталье Комаровой.

«Требуем полностью прекратить исключать участников по какому-либо поводу из программы "Доступное жилье молодым", в том числе по достижению возраста 36 лет. Прекратить судебные преследования участников, с которых ипотечное агентство Югры требует возврат компенсации процентной ставки. Требуем выплатить субсидии на детей уже исключенных участников по возрастному цензу», – рассказала о целях пикета Олеся Киканян корреспонденту информационного агентства СИА-ПРЕСС.

Видео опубликовано в группе социальной сети ВКонтакте "Сургут для детей".

Следующий пикет, который будет окружным, инициативная группа «Сургут для детей» планирует провести 3 марта в сквере в 31 микрорайоне. В тоже время будет проведен массовый пикет и в Нефтеюганске. На них приглашены главы городов и администрация.

По словам Киканян, в случае если требования народа не будут услышаны по резолюции от 3 марта, участники планируют провести майскую голодовку в знак протеста.

Напомним, активисты инициативной группы Сургут для детей, уже проводили одиночный пикет прошлой осенью 26 октября с требованием оставить льготы многодетным семьям. Отметим, что тогда общественникам удалось отстоять свою позицию и решить проблему.