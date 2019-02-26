​Замглавы Сургута похвалился привлечением 4,5 млрд рублей в городской бюджет // ВИДЕО

Замглавы Сургута Алексей Жердев отчитался перед депутатами городской думы о привлечении в местный бюджет 4,5 млрд рублей из окружной и федеральной казны. «Финансовая помощь бюджету Сургута составит 1,7 млрд рублей в 2019 году, 0,9 млрд в 2020 году и 1,9 млрд в 2021 году. Итого за три года – 4,5 млрд рублей», – заявил чиновник.

Из этой суммы 840 млн рублей будет запущено на расселение ветхого и аварийного жилья, более 1,9 млрд – на строительство и ремонт дорог, более 1,3 млрд рублей – на выкуп здания школы, построенного по концессии. «Бюджетная помощь для Сургута значительно выше, чем для других муниципалитетов. Мы провели анализ. В 2019 году из 11 млрд рублей, выделенных округом, 1,7 млрд достались Сургуту», – резюмировал Жердев. Общие доходы бюджета Сургута в 2019 году составляют 26,4 млрд рублей, расходы — 26,8 млрд рублей.

Как рассказали СИА-ПРЕСС несколько депутатов думы Сургута, сумма бюджетной помощи для города действительно выросла, но заслуги руководства администрации в этом нет. «Это произошло благодаря новым нацпроектам, по которым нам просто полагались эти деньги. Поэтому коллег-депутатов отчет о привлеченных средствах не впечатлил», – рассказывает источник.