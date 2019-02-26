​В Сургуте с фасадов домов начали сносить незаконную рекламу // ВИДЕО

В Сургуте начали очищать центральные улицы от незаконной рекламы на фасадах домов и заборах.

Еще в декабре прошлого года силами администрации была обследована улица Университетская. Там выявили 31 незаконную конструкцию. Всем нарушителям выдали предписание для устранения: на демонтаж плакатов давалось три дня, а на металлические конструкции — месяц. В итоге только девять рекламных конструкций собственники удалили самостоятельно.

«Остальные владельцы получат штрафы. Для юридических лиц это от 500 тысяч рублей до одного миллиона», — рассказал заместитель начальника контрольного управления Владимир Токмянин.

Чиновник также сообщил, что ранее работа именно по демонтажу незаконных рекламных конструкций силами администрации не проводилась, так как у муниципалитета отсутствовали средства и техника. Только в конце прошлого года в Сургуте создали бригаду, закупили спецмашину и кран. До этого момента специалисты контрольного управления при выявлении незаконных реклам на фасадах и заборах передавали информацию в УВД, после чего полицейские привлекали нарушителей к ответственности. За 2018 год штрафы получили более 120 собственников, всего же за год было обнаружено больше 500 незаконных конструкций.

Следующими в очереди на очистку от рекламного мусора стоят улицы Ленина (февраль-март) и Мира.