​В Сургуте начали строить школу в 32-м микрорайоне

Завтра в Сургуте забьют первую сваю на пустыре в 32 микрорайоне. С этого момента будет дан старт строительству новой школы.

Ее будут возводить за счет средств трех уровней бюджета: муниципального, окружного и федерального. Школа появится на пустыре около дома №31 по улице Университетской (через дорогу от возводимого Центра охраны материнства и детства).

«Площадка оборудована к строительству, строительные работы ведутся. Также уже сейчас можно говорить о школе в 33 микрорайоне. Ее строительство тоже будет осуществляться за счет трех бюджетов. Аукцион проведем в марте. После этого выйдет победитель и начнет строительство», — в интервью СИА-ПРЕСС рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.

В планах до 2030 года — построить в Сургуте еще 25 школ. Это нужно, чтобы выполнить указ президента по переводу всех детей на учебу в первую смену.

«В микрорайоне 20 А застройщик самостоятельно проектирует школу и хочет в будущем выйти [на строительство] по программе выкупа или концессии. Вопрос сейчас прорабатывается, — добавил Юрий Валгушкин. — В 38 микрорайоне ведется строительство школы-детсада. Но там уникальная технология: в случае необходимости — и так как в целом город обеспечен местами в детские сады — ее можно перепрофилировать в начальную школу. Помимо этого уже было заключено концессионное соглашение в 39 микрорайоне. Там построят школу на 550 мест».

Напоминаем, что в 2018 году в городе не было построено ни одной школы.