​Свадебный кортеж лихачил на дорогах Сургута // ВИДЕО

В социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео, на котором водитель белой Lada Priora лихачил перед свадебным кортежем.

Видео опубликовано в группе «Регион-86 | Сургут» с подписью «Красиво?»

Люди в комментариях возмутились такому поведению водителя и сошлись во мнении, что ничего в этом красивого нет.

Напомним, в ноябре 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил изменения в законодательство, вводящие штраф за опасное вождение автомобиля в размере пяти тысяч рублей. Однако ответственности за несоблюдение этого пункта правил до сих пор нет.

Справка:

Опасное вождение – неоднократное совершение одного или совершение нескольких следующих друг за другом действий, связанных с нарушением Правил.