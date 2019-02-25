​Почти треть сургутских старшеклассников сталкивались с проявлениями экстремизма и национализма

Более 30 процентов учащихся 9-11 классов сургутских школ в 2018 году сталкивались с проявлениями экстремизма и национализма. Это — на 11 процентов меньше, чем в 2017-м. Результаты соответствующего социологического исследования были озвучены на заседании городской межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Большинство опрошенных (89,2 %) отметили, что у них есть друзья из числа представителей других национальностей. Однако у части респондентов (6 %) фиксируется отрицательное отношение к тем или иным группам приезжих, но по сравнению с 2017 годом данный показатель снизился на пять процентов», — отметили в мэрии.

Отмечается также, что результаты проведенного мониторинга молодежных целевых групп в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии показали отсутствие статистически значимой зависимости между пребыванием респондента в субкультурной среде и наличием в его сознании националистических или экстремистских установок.

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