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​Преподаватель СурГПУ Иван Мыльченко стал абсолютным чемпионом в точности приземления

Фото предоставлены И.Мыльченко
Фото предоставлены И.Мыльченко

23 февраля на V открытом чемпионате Сургута по парашютному спорту в рамках пятого фестиваля экстремальных видов спорта Extreme Zone-2019 преподаватель СурГПУ Иван Мыльченко стал абсолютным чемпионом.

В воздушной битве приняли участие около 60 парашютистов из Тюмени, Югры и Ямала. Участвовали команды из столицы области, Нефтеюганска, Мегиона, Нижневартовска, села Уват, Тарко-Сале (Ямал) и две сургутские команды – «Феникс» и «Сибирский легион».

Командный и личный зачёты разыгрывались по результатам шести туров.В командном зачёте «Сибирский легион» занял третье место, второе у парашютистов из Нижневартовска, и первое у спортсменов из Увата.

В финале личного первенства участник команды «Сибирский легион», мастер спорта Иван Мыльченко стал абсолютным чемпионом в точности приземления. С высоты 1200 метров спортсмен из Сургута приземлился в датчик, показав лучший результат среди 12-ти финалистов чемпионата – 1 см от центра мишени. Это виртуозное попадание — лучший результат в Тюменской области.

«С километровой высоты хорошо видно аэродром, площадку приземления и мат, в центре которого установлен датчик радиусом 16 см, — рассказал победитель. — По правилам соревнований спортсмену нужно попасть в специальный датчик любой частью тела, но, как правило, у профессионалов это пятка ведущей ноги. Снижаешься над целью под открытым куполом чётко в направлении створной линии (против ветра к центру мишени), управляя клевантами (стропами управления). Этот спуск – напряжённая ювелирная работа, ведь ветер может резко изменить свою силу и направление. По результатам шести туров определяется, сколько сантиметров ты набрал. Чем меньше – тем лучше. Так из 60 участников проходит отбор 12-ти лучших. Далее они соревнуются между собой в двух финальных турах. Из-за плохой погоды финальный тур был только один, по его результатам я и выиграл».

В 2016 году Мыльченко уже становился абсолютным чемпионом в точности приземления на II открытом чемпионате Сургута по парашютному спорту. Кроме того, в составе сборной России, команды«Югра», в 2018 году выиграл Чемпионат мира в Австралии.

На этой неделе, после недолгого отдыха после ExtremeZone, команда «Югра» начнёт подготовку к главным соревнованиям года - Чемпионату Европы и Кубку мира, которые пройдут в Румынии в августе.


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Сегодня в 15:57, просмотров: 251, комментариев: 0


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