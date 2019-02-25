​В Сургуте и Нефтеюганске пройдут пикеты против исключения семей из жилищной программы

3 марта в Сургуте и Нефтеюганске состоятся пикеты против исключения семей из списка получателей субсидий по программе «Доступное жилье для молодых семей». Об этом сообщается в паблике «Сургут для детей» во «ВКонтакте».

По информации активистов, мероприятия согласованы администрациями городов. В Сургуте пикет пройдет в 12.00 в сквере 31 микрорайона. В Нефтеюганске — также в полдень у бывшего ДК «Строитель».

Участники акций рассчитывают добиться восстановления исключенных из программы семей.