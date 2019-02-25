​В Сургуте конфликт между компаниями мужчин завершился стрельбой

В Сургуте в ночь на воскресенье, 24 февраля, возле магазина «Магас» на улице Киртбая произошел вооруженный конфликт между двумя компаниями мужчин. «Потери» понесли обе стороны, рассказали siapress.ruв пресс-службе УМВД по Югре.

«У одного пострадавшего — перелом челюсти, у второго — ранение из травматического оружия. После конфликта мужчины направились в ближайшее кафе, где были задержаны сотрудниками полиции. При задержании они оказали сопротивление, за что привлечены к ответственности по административной статье», — уточнили в ведомстве.

В отношении стрелявшего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Также выясняется степень вреда, нанесенного здоровью пострадавшего со сломанной челюстью. После утверждения медицинского заключения будет решатся вопрос о возбуждении второго уголовного дела.