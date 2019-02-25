​В Сургуте и районе за год зарегистрировано более тысячи новых онкобольных

В 2018 году в Сургуте и Сургутском районе выявлено 1090 новых случаев впервые выявленных злокачественных новообразований. Таковы данные городского Центра медицинской профилактики.

По статистике, у женщин чаще всего выявлялся рак молочной железы (32,0%), кожи (8,0%) и ободочной кишки (7,6 %). У мужчин — рак легких (18,0%), предстательной железы (14,8%), ободочной кишки (9,0%).

«В Югре, в отличие от страны в целом, среди мужского населения в полтора раза чаще выявляется рак ободочной кишки», — отметили в учреждении.

Специалисты напоминают, что одно из самых действенных средств профилактики и борьбы с раком - скрининговые исследования и регулярные осмотры у врача.