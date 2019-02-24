​Актеры фильма «Тобол» приехали в Сургут пообщаться со зрителями

Актеры фильма «Тобол», снятого по мотивам романа Алексея Иванова, встретились со зрителями, а также побывали на показе киноленты в Сургуте.

Перед сеансом российские кинозвезды Дмитрий Назаров, Ольга Васильева и Юлия Макарова, сыгравшие главных героев — семью Ремезовых, рассказали журналистам и зрителям о фильме, а также провели фотосессию с сургутянами. На встрече побывал корреспондент СИА-ПРЕСС.

Журналисты узнали о подробностях съёмок, а также о личном отношении актеров к фильму.

«Не надо ходить на художественный фильм с лупой и микроскопом. Кино обращено к чувствам», — заявил актер Дмитрий Назаров, отвечая на вопрос о его отношении к критике «Тобола».

Генеральный продюсер фильма Олег Урушев, отметил, что идея создать фильм «Тобол» появилась еще пять лет назад, однако к съемкам удалось приступить только два года назад.

Справка:

«Тобол» — российская историческая драма режиссёра Игоря Зайцева. Премьера кинокартины в России состоялась 21 апреля. Бюджет 500 миллионов рублей.