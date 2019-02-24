​Задержанный «Свидетель Иеговы» в Сургуте рассказал, как его пытали

Один из представителей запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» Евгений Кайряк на видео заявил, что его пытали в здании сургутского отдела СКР, сообщает Znak.

Видео российские иеговисты опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» и на канале YouТube.

«Мне же приказали встать также лицом к стене, поднять руки, ноги шире плеч поставить, кричали «шире-шире», ударами своих ног мне кто-то раздвигал мои ноги. Потом мне нанесли несколько ударов по туловищу, по ребрам, отчего человек испытывает боль. Каким-то предметом тупым еще стали ударять по голове», — рассказывает Кайряк на видео.

По его словам, ему на голову надели пакет и душили его каждый раз, когда он говорил не то, что хотели услышать пытавшие его люди.

«Они хотели, чтобы я говорил так, как им это нужно, как они, видимо, для себя задумали», – заявляет он.

Интернет-газета, с слов Кайряка, пишет, что все действия происходили в здании сургутского отдела СКР.

Напомним, 15 февраля, в Сургуте были задержаны представители запрещенной на территории России религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы».