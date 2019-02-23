В Сургуте задержали еще одного участника запрещенной организации ИГИЛ

В ночь на 23 февраля в Сургуте был задержан четвертый участник запрещенной в России террористической организации Исламское государство. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Югры.

Издание сообщает, что при задержанном было найдено оружие.

Напоминаем, что на прошлых выходных в Сургуте уже задержали троих участников «спящей ячейки» ИГИЛ. Они ранее были связаны с Артуром Гаджиевым, который в августе 2017 года совершил нападение на прохожих в центре Сургута и был застрелен сотрудниками полиции.