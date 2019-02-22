​В Сургуте выросла заболеваемость ВИЧ

По итогам 2018 года в Сургуте было зарегистрировано 343 случая заболевания ВИЧ-инфекцией. Для сравнения в 2017 году специалисты «Центра профилактики и борьбы со СПИД» зафиксировали 303 случая.

По данным центра, в Сургуте проживает более четырех тысяч горожан с ВИЧ-положительным статусом.

Смертность инфицированных сократилась — в 2018 году число умерших составило 131, в 2017 году — 179.

В тоже время в Югре число заболевших снизилось на 5,8 процента. Всего в округе проживает 18 582 лица с диагнозом ВИЧ.

«Среди путей передачи преобладает половой (67 процентов) и наркотический (33 процента). Основной возраст инфицированных от 20 до 39 лет», — пояснила корреспонденту СИА-ПРЕСС Марина Вовк, заведующая отделом профилактики «Центра профилактики и борьбы со СПИД».

Напомним, впервые за последние шесть лет в России произошло сокращение числа выявленных ВИЧ-инфицированных. В стране в 2018 году было зарегистрировано 86,5 тысяч пациентов с диагнозом ВИЧ, что на 2,1 тысячу меньше, чем годом ранее.