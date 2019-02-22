​В сургутскую колонию пытались пронести наркотики

27-летний сургутянин попытался пронести синтетический наркотик на территорию лечебно-исправительной колонии № 17, расположенной в поселке Звездный.
Мужчина был задержан силовиками на прилегающей территории. При личном досмотре у него обнаружили 36,72 грамма наркотика.
«По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция по данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — сообщили в пресс-службе УФСИН по Югре.