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​В Сургуте в МФЦ на Профсоюзов начали оформлять загранпаспорта нового поколения

С сегодняшнего дня в МФЦ, который находится на Профсоюзов, 11, можно оформить биометрический паспорт нового поколения.

Правда пока лишь по определенному графику — дважды в неделю: в среду с 10 до 12, и в пятницу с 17 до 19 часов. Проводить процедуру оформления будет специалист УМВД.

«Процесс оформления занимает около получаса, — рассказала СИА-ПРЕСС начальник отдела ОЗП ОВМ УМВД России по Сургуту Анна Меджитова. — Гражданина в процессе фотографируют, а также снимают капиллярные узоры с указательных пальцев».

Записаться к специалисту можно также, как и в любое другое окно МФЦ: по телефону 206-926, через портал www.mfc.admhmao.ru и с помощью терминала выдачи талонов в самом центре.

Загранпаспорт нового поколения имеет ряд преимуществ: выдается на десять лет (обычный — на пять), его сложнее подделать, можно оформить с 12-летнего возраста, облегчает процесс прохождения пограничного контроля, к тому же некоторые станы для въезда требуют наличие именно этого современного документа. Но несмотря на это, по словам Меджитовой, в этом году в общем объеме оформленных паспортов биометрические занимают только половину. Связано это с тем, что они дороже: пять тысяч рублей против двух тысяч.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 201, комментариев: 0


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