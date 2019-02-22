​«Сургутнефтегаз» отменил запрет на использование личного транспорта для своих сотрудников

Сотрудники «Сургутнефтегаза» могут приезжать на работу на своем личном транспорте и ставить его на прилегающей территории. Это следует из поправок к приказу гендиректора компании Владимира Богданова, который ранее потребовал организовать централизованную доставку сотрудников к месту работы и обратно домой, а за использование личных машин – привлекать к дисциплинарной ответственности (документ есть в распоряжении редакции).

Также был отменен запрет на парковку машин на прилегающей территории офисов «Сургутнефтегаза», закрытыми останутся лишь стоянки для служебного транспорта компании.

Суровые меры внутреннего распорядка были отменены после того, как работники градообразующего предприятия возмутились жестким ограничениям, рассказали СИА-ПРЕСС несколько нефтяников.

«Кто-то живет на даче, кому-то надо до работы отвезти детей в сад или школу, как обойтись без личного транспорта?», – сетовали сотрудники «СНГ».

В пресс-службе компании пока воздержались от комментариев по этому поводу.

Ранее в соцсетях появились жалобы на то, что из-за новых правил «Сургутнефтегаза» в некоторых районах Сургута может случиться коллапс с парковками – люди ожидали, что нефтяники будут парковать свои машины вдоль дорог и во дворах.