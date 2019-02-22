​В Сургуте 22 и 23 февраля пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

В Сургуте вечером в пятницу, 22 февраля, стартует профилактическое мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. Госавтоинспекторы выйдут на дежурство в 21.00 и будут проверять автомобилистов до трех часов ночи 23 февраля.

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей транспортных средств устойчивых навыков дисциплинированного поведения на улично-дорожной сети, на территории Сургута в вечернее и ночное время с 22 на 23 февраля 2019 года проводится профилактическое мероприятие группами нарядов по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения», — говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по городу.

Кроме того, госавтоинспекторы призывают горожан сообщать о пьяных водителях по телефонам: 76-10-01, 76-10-02 или 102 (для звонка с мобильного телефона).