Найден серийный педофил, орудовавший в Сургуте больше десяти лет назад

Сыщики Югры предъявили обвинение 41-летнему жителю Ростовской области, который подозревается в серии изнасилований, совершенных более десяти лет назад. Установлены шесть жертв преступника, но, возможно, их было больше.

«Долгое время совершенные указанным мужчиной нападения оставались нераскрытыми. Следствию было известно, что в период с 2005 по 2008 годы неизвестный мужчина, угрожая убийством, в том числе с применением ножа, отводил девочек в безлюдные места в городе Сургуте и Нефтеюганском районе, где насиловал их и совершал в отношении их иные насильственные действия сексуального характера. Всего было совершено шесть аналогичных преступлений, самой старшей из потерпевших по которым на момент их совершения исполнилось 13 лет», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Дело вели наиболее опытные сотрудники. Чтобы найти педофила, специалисты провели ряд генетических экспертиз. Они подтвердили, что преступления совершал один и тот же человек. Подозреваемый был задержан ростовскими силовиками по месту жительства.

«По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, а также на установление иных возможных эпизодов преступной деятельности задержанного», — добавили в ведомстве.