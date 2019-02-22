​В Сургуте посчитали родившихся и умерших за прошлый год

Руководитель управления записи актов гражданского состояния Сургута Татьяна Макарова подвела итоги работы за 2018 год. Всего сотрудники управления оформили 15 771 запись: по факту рождения – 6475, заключения брака – 3697 записей, расторжения брака – 2170, по факту смерти – 2254 записи. Статистика опубликована на сайте администрации города.

За 12 месяцев прошлого года свидетельства о рождении выданы 3 158 девочкам и 3 317 мальчикам. Самыми популярными именами в городе стали София, Ева и Виктория, Артем, Александр и Максим.

Умерли в 2018 году – 1 289 мужчин и 965 женщин. Также выдано 33 свидетельства о смерти иностранцев.

«В Сургуте естественный прирост за прошлый год составил 4 221 человек. Несмотря на снижение уровня рождаемости в отчетном периоде сохранилось превышение количества зарегистрированных рождений над количеством актов о смерти по городу Сургуту на 65 процентов», — подчеркнули в управлении.