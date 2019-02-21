​В Сургуте концерт детских колективов в честь 23 февраля перенесли на 8 марта

В Сургуте праздничный концерт творческих коллективов ко Дню защитника Отечества, который должен был состоятся в полдень 23 февраля в Городском культурном центре, перенесли на 8 марта.

«В связи с карантином праздничный концерт ко Дню защитника переносится на 15.00 8 марта. Билеты, приобретенные на данный концерт, действительны 8 марта. В случае невозможности посетить мероприятие в марте, возврат денежных средств возможно осуществить у администраторов (на вахте), в кассе или в приемной учреждения в срок до 1 марта», — сообщается на сайте ГКЦ.

Представитель учреждения в беседе с корреспондентом siapress.ru подчеркнула, что речь идет именно о концерте детских коллективов, подготовленном для родителей.

В городе продолжает действовать карантин по гриппу и ОРВИ, из-за которого введен запрет на проведение массовых мероприятий. До особого распоряжения не работают также спортивные секции, ДШИ и другие учреждения дополнительного образования.