​В Югре выросла задолженность по зарплате

За неделю задолженность по зарплате в Югре выросла с 42 до 44 миллионов рублей.

«По оперативным на 20 февраля сумма задолженности по заработной плате составляет 44 миллиона 423 тысячи 682 рубля на девяти предприятиях округа перед 828 работниками», — сообщили в пресс-службе Госинспекции труда в Югре.

В ведомстве также уточнили, что полностью погашена задолженность на одном предприятии в Сургуте. ООО «ФД-Групп» выплатило работникам более трех миллионов рублей.

Неделю назад долги по зарплатам были на девяти предприятиях округа.