16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,5401   EUR  74,2963  

​Сургутскую компанию обвинили в нелегальной установке АЗС

Фото: prirodnadzor.admhmao.ru
Фото: prirodnadzor.admhmao.ru

Строительная компания «ЮВиС» до 29 марта должна марта должны снести автозаправочную станцию, построенную в поселке Солнечный Сургутского района, либо узаконить конструкцию. Соответствующее предписание выдано инспектором Сургутского управления Природнадзора Югры.

«С 24 декабря 2018 года по 28 января 2019 года проведена внеплановая выездная проверка юридического лица ООО Строительная компания «ЮВиС». В ходе проведения выездной части внеплановой проверки инспектором установлено, что общество самовольно заняло участок лесного фонда площадью 0,0478 га под размещение АЗС», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Природнадзоре также подчеркнули, что договоры аренды на этот лесной участок не заключались.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:28, просмотров: 264, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 13:59
она строится уже чёрт знает сколько. Почему природнадзор "не замечал её"?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В Сургуте выбирают территории под благоустройство

В Сургуте выбирают территории под благоустройство
На голосование вынесены главная площадь города, исторический парк, парк «Кедровый Лог» и мост в сквере у СОКБ
Лилия Сулейманова Сегодня в 13:37
276 5
Сургут не получит федеральные деньги, потому что власти не считают его моногородом

Сургут не получит федеральные деньги, потому что власти не считают его моногородом
Все из-за нефтяников и газовиков
Олег Владимиров 20 февраля в 16:20
1148 0

Ставка по ипотеке вырастет в ближайшие месяцы
Активно инвестировать в недвижимость стали сотрудники самих строительных компаний
Анна Калугина 20 февраля в 15:55
757 0
Неоценённый пророк. Почему стоит посмотреть «Ван Гог. На пороге вечности»

Неоценённый пророк. Почему стоит посмотреть «Ван Гог. На пороге вечности»
Знаковым является разговор с пастором почти в самом конце, где Ван Гог упоминает и невольно сравнивает самого себя с Иисусом Христом. Думаете, слишком высокомерно? Мне так не кажется
Ирина Бойко, сургутянка 20 февраля в 12:29
520 1
Сколько стоит жить в городах Югры? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Сколько стоит жить в городах Югры? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Считаем, какую сумму нужно заработать семье из трех человек, чтобы жить в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Когалыме и Нефтеюганске
Лилия Сулейманова 19 февраля в 17:47
925 24
​Анна Черепанова: «В последние часы жизни ребенку очень больно. Облегчить эту боль — главная задача паллиативной помощи»

​Анна Черепанова: «В последние часы жизни ребенку очень больно. Облегчить эту боль — главная задача паллиативной помощи»
Интервью с женщиной, у которой неизлечимая болезнь отняла двух маленьких сыновей. О том, зачем жертвовать деньги тем, кто все равно умрет, и о том, как наслаждаться жизнью, даже когда самое страшное уже произошло
Анна Богдевич 19 февраля в 12:56
1253 1
Рафаиль Ульбеков: Время отключения горячей воды в Сургуте и так минимизировано

Рафаиль Ульбеков: Время отключения горячей воды в Сургуте и так минимизировано
Директор УК «ДЕЗ ЦЖР» — о сокращении до трех дней срока отключения горячего водоснабжения
Рафаиль Ульбеков, директор УК «ДЕЗ ЦЖР» 19 февраля в 10:42
667 3
​Андрей Трубецкой: «Нам крупных инвестиционных проектов за глаза хватает. Стоит задача развивать малый и средний бизнес»

​Андрей Трубецкой: «Нам крупных инвестиционных проектов за глаза хватает. Стоит задача развивать малый и средний бизнес»
Иван Назаров 18 февраля в 15:37
988 25
В Сургуте на благоустройство дворов выделили 88,1 млн рублей. А потратили — 84,4 млн. Разбираемся, откуда разница

В Сургуте на благоустройство дворов выделили 88,1 млн рублей. А потратили — 84,4 млн. Разбираемся, откуда разница
Лилия Сулейманова 18 февраля в 15:29
714 0
​Куда в Сургуте можно сдать старый телевизор или холодильник? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Куда в Сургуте можно сдать старый телевизор или холодильник? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 18 февраля в 12:53
1048 4
Олег Владимиров

Вопросы к строительству школы в Сургуте
Например,1,2 млрд рублей – это не много для корпуса на 550 учеников? Для сравнения: в Омске за миллиард рублей собираются построить сразу две школы – одну на 1122 мест, другую – на 550. Согласитесь, есть о чем призадуматься.
Олег Владимиров 18 февраля в 10:38
1439 31
Свидетели Иеговы опасны для тех, кто внутри секты

Свидетели Иеговы опасны для тех, кто внутри секты
Если у человека нет возможности реализовать себя в социальных рамках, то он выбирает путь асоциальный
Кирилл Акинцев, сургутянин 16 февраля в 16:40
3406 60
Жванецкий: мужество — это стыд // ВИДЕО

Жванецкий: мужество — это стыд // ВИДЕО
​Великий сатирик - о патриотизме, стеснении, воспитании сына и новом способе мыть посуду
Тарас Самборский 16 февраля в 15:57
961 1
Популярные в Сургуте автобусы № 45 и 47 теряют пассажиров

Популярные в Сургуте автобусы № 45 и 47 теряют пассажиров
Сказалось резкое повышение цены за проезд
Лилия Сулейманова 15 февраля в 17:49
1655 4
​К 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Дмитрий Некрасов: «Я не мог поступить иначе»

​К 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Дмитрий Некрасов: «Я не мог поступить иначе»
Людмила Захарова 16 февраля в 08:40
2087 18
Силовики рассказали, кого ловили в ходе спецоперации в центре Сургута

Силовики рассказали, кого ловили в ходе спецоперации в центре Сургута
Редакция СИА-ПРЕСС 15 февраля в 19:45
4680 17
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика