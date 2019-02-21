​Сургутскую компанию обвинили в нелегальной установке АЗС

Строительная компания «ЮВиС» до 29 марта должна марта должны снести автозаправочную станцию, построенную в поселке Солнечный Сургутского района, либо узаконить конструкцию. Соответствующее предписание выдано инспектором Сургутского управления Природнадзора Югры.

«С 24 декабря 2018 года по 28 января 2019 года проведена внеплановая выездная проверка юридического лица ООО Строительная компания «ЮВиС». В ходе проведения выездной части внеплановой проверки инспектором установлено, что общество самовольно заняло участок лесного фонда площадью 0,0478 га под размещение АЗС», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Природнадзоре также подчеркнули, что договоры аренды на этот лесной участок не заключались.