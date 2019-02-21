​В сургутскую колонию строгого режима пытались пронести крупную партию телефонов

Сотрудниками исправительной колонии №11 в Сургуте пресекли попытку доставить осужденным крупную партию сотовых телефонов. 23 мобильных устройства попытался перебросить через забор 38-летний местный житель.

«Изъятые запрещенные предметы сданы на хранение в отдел безопасности учреждения. В отношении правонарушителя составлены материалы о привлечении к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе УФСИН по Югре.

Стоит отметить, что большая часть телефонных мошенничеств совершается именно злоумышленниками, отбывающими наказания. Как ранее сообщало siapress.ru, в исправительных учреждениях округа планируют установить оборудование, подавляющее сигналы сотовой связи.