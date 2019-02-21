​Вынесен приговор сургутянину, который жестоко убил приятеля и поджег его дом

Сургутский городской суд на десять лет отправил в колонию строгого режима местного жителя, признав его виновным в убийстве.

Преступление совершено 16 августа 2018 года в заброшенном доме по улице Речной во время застолья.

«Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один нанес другому более 20 ударов ножом по различным частям тела, от полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Совершив преступление, осужденный решил «замести следы», и поджег дом, в котором все произошло», - рассказали в городской прокуратуре.

Впрочем, сургутянин сам сдался полиции на следующий день после убийства. Суд учел это обстоятельство при вынесении приговора.