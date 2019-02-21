Долгострой на Мелик-Карамова в Сургуте продадут на торгах

Высотку-долгострой на пересечении улиц Мелик-Карамова и Югорская продадут с молотка — 21 октября прошлого года у владельца закончился договор аренды земельного участка. Об этом рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин: «В связи с этим администрацией города в судебном порядке проводится процедура изъятия данного земельного участка и незавершенного строительством жилого дома, с последующей продажей его с публичных торгов».

Будет ли новый владелец продолжать строительство, начатое 18 лет назад, или снесет многоэтажку — покажет время.