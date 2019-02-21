​Природнадзор показал последствия ЧП на трубопроводе «Газпром переработки» под Сургутом // ФОТО

В Сургутском районе продолжается ликвидация последствий чрезвычайного происшествия, случившегося на конденсатопроводе «Уренгой-Сургут» компании «Газпром переработка». На месте происшествия есть следы разлива, предположительно, конденсата. Это выяснилось во время проверки инспекторов Сургутского управления Природнадзора Югры.

«Причиной аварии послужил неконтролируемый взрыв, в траншее подземного конденсатопровода, обнаружены остаточные следы, предположительно, конденсата, площадью около девяти квадратных метра, признаков и следов горения не обнаружено. На месте аварии ведутся работы по ликвидации последствий, с применением спецтехники», — рассказали в пресс-службе окружного ведомства.

Авария на конденсатопроводе произошла вечером 6 февраля, погибли два человека. По факту происшествия расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.