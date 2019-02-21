​Дума Сургута выяснила, нужны ли городу троллейбусы

54 процента сургутян отрицательно относятся к организации троллейбусного движения в городе, 22 процента — положительно. Таковы результаты опроса проекта «300 сургутян», опубликованные в паблике гордумы во «ВКонтакте».

«Движение троллейбусов администрация города планировала запустить в начале 2002 года. Широко обсуждались планы по строительству депо и электрических линий, вопрос прорабатывался со специалистами. В итоге вопрос об организации троллейбусного движения в Сургуте был вынесен на городской референдум. Неофициально, с незначительным перевесом, победили противники данного проекта. Сам референдум не состоялся из-за низкой явки жителей», — напомнили в пресс-службе думы.

В целом же, почти треть сургутян (31%) считают, организация работы общественного транспорта Сургуте лучше, чем в большинстве других российских городов. Противоположного мнения придерживаются 42 процента респондентов.