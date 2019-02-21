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​Дума Сургута выяснила, нужны ли городу троллейбусы

54 процента сургутян отрицательно относятся к организации троллейбусного движения в городе, 22 процента — положительно. Таковы результаты опроса проекта «300 сургутян», опубликованные в паблике гордумы во «ВКонтакте».

«Движение троллейбусов администрация города планировала запустить в начале 2002 года. Широко обсуждались планы по строительству депо и электрических линий, вопрос прорабатывался со специалистами. В итоге вопрос об организации троллейбусного движения в Сургуте был вынесен на городской референдум. Неофициально, с незначительным перевесом, победили противники данного проекта. Сам референдум не состоялся из-за низкой явки жителей», — напомнили в пресс-службе думы.

В целом же, почти треть сургутян (31%) считают, организация работы общественного транспорта Сургуте лучше, чем в большинстве других российских городов. Противоположного мнения придерживаются 42 процента респондентов.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 567, комментариев: 13


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 10:16
Извините, но пользователи вкантакте не специалисты; они до сих пор считают маршрутки достойным транспортом.
Впрочем и мнение депутатов, НЕ ездящих общественным транспортом, тоже не значимо.
Все современные города развивают электротранспорт, но жители какого-то уездного городишка конечно же умнее.
Сергей Б Моби
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Сегодня в 10:35
Вот, вот, в Сургуте дороги тесные как в уездном городе, пробок и без троллейбусов хватает. Монорельсовый подвесной надо как в Японии, там тоже тесно. Не сложнее чем троллейбусы запустить.
Моби
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Сегодня в 11:06
Чем большему числу людей будет удобнее передаигаться не на машине, тем свободнее будет на машине
Моби Сергей Б
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Сегодня в 11:08
Блин, ну ладно вкантактике так напишут, но от тебя-то такое странно слышать - один троллейбус уберет пять маршруток, посадит в себя десяток водятлов. Итого свободнее на дороге, это же очевидно
Сергей Б Моби
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Сегодня в 11:29
Уберет пять маршруток и будет ходить в пять раз реже, да еще он передвигается как корова на льду со своими рогами. Ему вообще отдельную полосу нужно. Говорю же подвесной и дороги разгрузит. В чем проблема?
Сергей Б Моби
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Сегодня в 11:30
И ходить как часики будет регулярно.
beavis
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Сегодня в 11:32
По советским градостроительным правилам троллейбус был положен городам с населением большим, чем 200 тысяч человек. Пользователи Вконтактика конечно авторитетные специалисты, но как можно быть против троллейбуса? Энергия в Сургуте дешевая, значит содержание автопарка будет дешевле и билеты подешевле чем у автобусов будут. Тише, чище, быстрее скорость набирают. Для экологии польза опять же.
Сергей Б
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Сегодня в 11:40
Не, надо на думе еще на конной тяге рассмотреть.
Сергей Б beavis
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Сегодня в 11:42
Чем электрический подвесной не устраивает? Что деревня такой проект не потянет?
beavis Сергей Б
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Сегодня в 11:53
Деревня еще монорельс не переварила
Александр
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Сегодня в 11:58
Ролейбусы, монорельсы... Вы о чем вообще? Тут с автобусами наладить достойную работу не получается, с остановками какой год разобраться не могут. Монорельс для Сургута- это что из космической эры, при существующей власти
Сергей Б
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Сегодня в 12:06
Тогда, на конной тяге.
beavis Александр
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Сегодня в 14:11
"Монорельс для Сургута- это что из космической эры, при существующей власти" пердимоноклем был, пердимоноклем и остался

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