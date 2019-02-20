В соцсетях сообщили об эвакуации посетителей из ТЦ «Аура» в Сургуте

В среду, 20 февраля, около 18.30 в сургутском паблике «К-Информ» во «ВКонтакте» сообщили об эвакуации посетителей из ТЦ «Аура» из-за сработавшего сигнала тревоги.

Оператор торгового центра в телефонном разговоре с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС заверила, что сейчас «Аура» работает в штатном режиме. «Ничего серьезного не случилось», — сказала собеседница агентства. После просьбы подтвердить или опровергнуть информацию о сработавшей сигнализации и эвакуации посетителей, сотрудница ТЦ бросила трубку.

В пресс-службе УМВД Сургута сказали, что сообщения об инциденте в «Ауре» вечером 20 февраля не поступало.

Напомним, торговый центр уже эвакуировали 17 февраля из-за ложного сообщения о минировании. После проверки здания правоохранительными органами угроза не подтвердилась. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того 20 февраля задержан 33-летний сургутянин, которого подозревают в ложном сообщении о минировании трех жилых домов и магазина на улице Киртбая.