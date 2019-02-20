​В строящемся Центре материнства и детства Сургута прошла очередная инспекция

В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства 20 февраля прошла очередная инспекция. Строящийся объект посетил заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев.

«На данный момент в корпусах ведутся устройство полов, окрашивание стен, монтаж дверных блоков. В большей части помещений отделочные работы находятся на завершающей стадии. Монтаж инженерных сетей завершен на 90 процентов. В скором времени планируется начать установку медицинского оборудования, пуско-наладочные работы. Одновременно будет организовано обучение персонала», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей о результатах инспекции.

Стоит отметить, что открытие уникального для региона перинатального центра переносилось уже несколько раз. Точная дата открытия не называется.