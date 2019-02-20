​В Сургуте зафиксирован случай кори

С начала 2019 года в Сургуте был зафиксирован один случай привозной кори из Казахстана. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Югре Александра Абъятова. Подробнее об эпидемической ситуации в городе специалист согласилась рассказать позже.

Кроме того, в конце января опасной инфекцией заразился ребенок из поселка Нижнесортымский, об этом журналистам рассказала Ольга Мосалева, начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения муниципалитета. Заболевший был госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу. Отметим, что ребенок не проходил вакцинацию против кори.

Напомним, в октябре 2018 года в Нижневартовске 20 жителей заразились корью, а непривитым детям ограничили доступ в учебные заведения.

По данным отчета Всемирной организации здоровья в России на миллион населения приходится 17 случаев заболевания — данный показатель вырос в 3,5 раза за последний год. Однако наибольшее число заболевших находится в Украине (1 209 на млн населения) и Грузии (580 на млн населения).

Подробнее о том может ли произойти в Сургуте вспышка кори читайте в интервью корреспондента СИА-ПРЕСС с врачом-педиатром высшей категории Сургутской городской клинической поликлиники № 4 Ольгой Сазоновой.